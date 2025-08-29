В Мнёвниковской пойме выделили 10 га земли под спорткомплекс и офисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мнёвниковской пойме продолжается реализация трех крупных инвестиционных проектов (МаИП) на почти 10 гектарах земли. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На выделенных городом участках появится новый район с современной инфраструктурой, а также спортивный и общественно-деловой кластеры. Возведением занимаются девелоперы.

"Они построят многофункциональные центры и спортивный комплекс общей площадью около 130 тысяч квадратных метров", – уточнил Ефимов.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что два участка на 3,8 гектара отведены под общественно-деловые комплексы. Там, помимо офисных помещений, планируется размещение кафе, ресторанов, магазинов, отделений банков и других сервисных служб.

Еще около 6 гектаров предназначены для Центра подготовки сборных команд России по футболу. Согласно проекту, в нем обустроят четыре футбольных поля, а также основной и вспомогательный корпуса, заключила Соловьева.

Ранее стало известно, что в рамках 47 масштабных инвестиционных проектов на западе Москвы запланировано строительство новых объектов образования и спорта. Они позволят развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду участки, суммарная площадь которых превышает 73 гектара.