Столица выделила более 150 га земли для строительства объектов за счет городского бюджета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала года Москва выделила застройщикам 150 земельных участков площадью 155 гектаров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки передаются работающим по городскому заказу застройщикам на условиях безвозмездного пользования, а также аренды. В свою очередь, им за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) необходимо построить дороги, искусственные сооружения, инженерные сети и объекты социального назначения.

В результате за последние полгода застройщикам была предоставлена земля во всех административных округах Москвы. Больше всего участков было выделено в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном округах – примерно 75 гектаров, что составляет почти половину от общего количества переданных площадок.

Руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что на западе Москвы примерно 8 гектаров было предоставлено застройщику для модернизации части Рублевского шоссе и строительства моста через Москву-реку. Еще гектар передан для возведения флагманского центра ментального здоровья в Большом Предтеченском переулке.

В поселке ЛМС Троицкого административного округа 3,2 гектара земли выделены для возведения образовательного объекта на 1,2 тысячи школьных мест и 250 дошкольных.

Помимо этого, запланировано строительство новых объектов образования и спорта на западе Москвы в рамках 47 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), которые позволяют развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду участки, суммарная площадь которых превышает 73 гектара.

