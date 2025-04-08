Москва передала более 100 участков для строительства спорткомплексов с 2016 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы получили от города 106 участков площадью около 155 гектаров для строительства спорткомплексов с 2016 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. Для строительства объектов город регулярно выставляет землю на открытые аукционы и предоставляет ее в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов", – отметил он.

Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит около 1,2 миллиона квадратных метров. Как подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман, с 2016 года столица передала 58 участков площадью 121 гектар для строительства спортобъектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Также инвесторы могут получить землю на открытых торгах.

"За тот же период победители торгов получили 48 участков общей площадью почти 34 гектара", – сказал Гаман.

К примеру, в Куркине уже появилась ледовая арена, которая предназначена для тренировок по хоккею, фигурному катанию, хореографии, общефизической подготовке и командным играм.

Кроме того, был возведен спорткомплекс "Раменки", площадь которого составляет 0,3 гектара. Внутри здания есть бассейн для оздоровительного плавания и аквааэробики, детский бассейн, игровой зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису, тренажерный зал и другие помещения.

В Зеленограде инвестор получил участок площадью 0,6 гектара для возведения ФОКа. Теперь там работает частный спорткомплекс с бассейном и площадками для восстановительного отдыха. Также многофункциональный спорткомплекс возводится в Ново-Переделкине. Он откроется в 11-м микрорайоне рядом с Боровским шоссе.

Ранее Москва выделила Российскому футбольному союзу земельный участок под строительство центра подготовки команд. Он появится недалеко от станции метро "Терехово". Центр войдет в состав крупного спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме.

