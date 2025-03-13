Собственники 53 спортобъектов Москвы могут получить налоговую льготу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций в 2025 году включили еще 20 спортивных объектов. Теперь льготой, снижающей налог в 10 раз, могут воспользоваться собственники 53 столичных спортобъектов, заявила заммэра, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, льготу ввели в 2022 году для поддержки крупных спортобъектов. В Реестр включили многофункциональные спорткомплексы, крупные футбольные стадионы, крупнейший в Европе теннисный центр и другие учреждения. Их собственники смогу ежегодно экономить на налоге на имущество свыше двух миллиардов рублей, пояснила она.

Для включения в Реестр площадь объекта должна превышать восемь тысяч квадратных метров, также он должен быть во Всероссийском реестре объектов спорта. Чтобы получить льготу, собственнику нужно подать заявление в департамент экономической политики и развития Москвы. После одобрения заявки он будет включен в Реестр.

Льгота начнет применяться с даты начала соблюдения требований, но не раньше 1 января 2022 года.

Между тем в Москве по программе льготного инвесткредитования построят 11 спортобъектов. В настоящий момент ведется строительство 10 объектов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Среди них – футбольные манежи, катки, теннисные корты, бассейны и универсальные спортзалы.