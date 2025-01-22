11 объектов спорта построят по льготному кредитованию в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По программе льготного инвесткредитования в Москве возведут 11 спортивных объектов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, с июля прошлого года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог инвесторам привлечь более 1,5 миллиарда рублей, которые застройщики направят на возведение зданий с крытыми катками, кортами и спортивными площадками.

Благодаря этому в декабре 2024 года в Южном Бутове открылся ледовый комплекс "Монтреал" площадью 4 тысячи квадратных метров. Там разместили ледовые арены, зоны для бокса, хореографии и физической подготовки. Спортивная зона появилась в рамках программы, разработанной департаментом спорта города столицы.

В настоящее время ведется строительство 10 объектов общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров. Среди них – футбольные манежи, катки, теннисные корты, бассейны и универсальные спортивные залы.

"Благодаря мере поддержки застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под три процента годовых на срок до трех лет. Ожидаем, что по программе до 2030 года в Москве будет создано в общей сложности 300 новых спортобъектов", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чтобы получить льготный кредит, застройщикам необходимо оформить кредитный договор и подать заявку в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки они должны заключить договор о компенсации части процентных платежей, обратил внимание портал.

Между тем в столичном районе Ростокино будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание будет иметь площадь в более чем 15 тысяч квадратных метров. В комплексе сделают ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию.