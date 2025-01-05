ФОК с бассейнами и теннисными кортами построят в Ростокине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Сельскохозяйственной улице в столичном районе Ростокино. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя ведомства Владислава Овчинского, здание будет иметь площадь в более чем 15 тысяч квадратных метров. В комплексе сделают ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию.

Также там оборудуют детский бассейн и бассейн с гидромассажем. На части крыши спорткомплекса разместится терраса. Вокруг здания специалисты проведут комплексное благоустройство и озеленение территории, оборудуют прогулочную зону, спортивную площадку и зону тихого отдыха.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса совместно с физкультурно-оздоровительным объектом на земельном участке площадью 2,4 гектара в июне 2022 года. За это время на стройплощадке было проведено 11 выездных проверок", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Между тем за последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, в том числе районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. Кроме того, за последние пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости.

