Теннисный центр появится в Хорошёво-Мнёвниках в рамках реализации инвестиционного проекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Крупный спортивный комплекс для занятий теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном построят в Хорошёво-Мнёвниках в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь центра составит 22,5 тысячи квадратных метров. Для его возведения инвестор получил земельный участок площадью более 2,2 гектара.

В инфраструктуру комплекса войдут 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса. Инвестором проекта стал ГК "Галс-Девелопмент".

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для возведения объектов на территории спортивного кластера в Мнёвниковской пойме город предоставляет участки инвесторам без проведения торгов. Он напомнил, что для строительства Международной академии хоккея Александра Овечкина выделили более 3 гектаров земли, для ледового дворца сборной команды РФ по керлингу – почти 2,5 гектара.

По словам гендиректора "Галс-Девелопмент" Андрея Мухина, также планируется возвести многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс, площадь которого будет 25 тысяч квадратных метров. В него войдут тренировочные ледовые площадки, залы для гимнастики и единоборств, футбольный манеж с искусственной травой.

Столичные власти с начала 2024 года предоставили инвесторам свыше 250 гектаров участков в рамках реализации МаИП. В Москве возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров.

