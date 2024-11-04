Более 360 спортивных площадок оборудовали в Москве в рамках программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 360 спортивных площадок обустроил город с начала реализации программы реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Более чем за семь лет реализации программы реновации в новые дома переехали свыше 61 тысячи семей. Один из важных приоритетов города – создание комфортной среды и удобной инфраструктуры для новоселов и жителей соседних домов", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь благоустроенной придомовой территории составила более 200 гектаров. Также там оборудуют спортивные площадки с всесезонными тренажерами и турниками.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего спортивных площадок возвели на севере Москвы – 56. По 52 площадки появились на востоке и юго-востоке города.

Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории.

Между тем к 2030 году количество легковозводимых конструкций, предназначенных для спортивных занятий, во всех округах Москвы достигнет не менее 300, что позволит 4,5 миллиона жителей заниматься спортом рядом с домом. Сейчас таких сооружений более 30. Процесс возведения подобных сооружений, которые можно посещать в любое время года, длится от полугода до 12 месяцев. Благодаря применяемым технологиям они подходят для занятий практически любыми видами спорта.

