Около 300 быстровозводимых спортивных объектов построят в Москве к 2030 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

К 2030 году количество легковозводимых конструкций, предназначенных для спортивных занятий, во всех округах Москвы достигнет не менее 300, что позволит 4,5 миллиона жителей заниматься спортом рядом с домом. Сейчас таких сооружений более 30, передает портал мэра и правительства столицы.

Процесс возведения подобных сооружений, которые можно посещать в любое время года, длится от полугода до 12 месяцев. Благодаря применяемым технологиям они подходят для занятий практически любыми видами спорта. В их числе – ледовые арены, теннисные корты, футбольные поля и бассейны.

Здания, которые легко собираются, создаются на основе облегченного металлического каркаса. Для отделки используются утепленные сэндвич-панели с алюминиевым покрытием сверху. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении как зимой, так и летом. Для внутренних работ применяются экологически чистые материалы. При этом отделка сводится к минимуму. В случае необходимости здание можно разобрать и переместить в другое место.

Цена возведения временных сооружений меньше, чем у капитальных, а сроки строительства короче. Это делает их более интересными для инвесторов. В настоящее время предприниматели могут не только арендовать землю в городе на 49 лет, но и получить выгодный кредит на установку таких конструкций.

Город проводит тщательный отбор участков, которые затем выставляются на аукцион. При выборе места для размещения спортивного объекта учитываются такие факторы, как доступность для жителей, дефицит спортивных сооружений в районе, пожелания и инициативы горожан, а также интерес инвесторов.

В районе улицы Академика Анохина, владения 2, появился современный спортивный объект, который включает в себя крытую футбольную площадку, теннисные корты, а также открытую футбольную площадку и корт для падел-тенниса. В Юрловском проезде, владении 6, открылся комплекс, включающий в себя ледовую арену с крышей, футбольное поле на открытом воздухе, а также залы для занятий спортом и гимнастикой.

Кроме того, на Крылатской улице можно посетить физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, а также футбольный и теннисный комплексы. На улице Паустовского, доме 4а, появились корты для падел-тенниса. А на Мосфильмовской улице, владении 41, строениях 1 и 2, открылись два физкультурно-оздоровительных комплекса с крытым катком и теннисными кортами.

В районе улицы Авиаторов, недалеко от дома 7, корпуса 2, а также на Привольной улице, напротив дома 45, и Новоорловской улице, участке № 3, открылись футбольные манежи.

В Ново-Переделкине, на Чоботовской улице, и в Дмитровском районе, на Икшинской улице, будут построены спортивные сооружения, которые можно быстро возвести. В этих местах появятся залы для художественной гимнастики и бокса, а также универсальные спортивные залы и специальные зоны для тренировок хоккеистов.

Между тем Москва предоставила четыре участка для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Коммунарке с начала 2024 года. Там появятся четыре общественно-деловых комплекса. Комплексы могут включать офисную недвижимость, отделения банков, кафе, рестораны, магазины и другие объекты. По плану они будут возведены в течение пяти лет.