Город предоставил 4 участка для строительства общественно-деловых комплексов в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город предоставил четыре участка для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Коммунарке с начала 2024 года. Там появятся четыре общественно-деловых комплекса, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь предоставленных территории составила 5,4 гектара. При этом общая площадь объектов превысит 340 тысяч квадратных метров, уточнил вице-мэр. Комплексы могут включать офисную недвижимость, отделения банков, кафе, рестораны, магазины и другие объекты. По плану они будут возведены в течение пяти лет.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, для строительства многофункциональных комплексов общей площадью около 300 тысяч "квадратов" было предоставлено три участка площадью 3,7 гектара. Остальные 1,7 гектара земли рядом с будущей станцией "Корниловская" предполагают строительство делового центра площадью почти 44 тысячи квадратных метров.

В рамках МаИП появится еще один комплекс рядом со станцией Зорге МЦК в 2028 году. Его строительством будет заниматься инвестор. Объект включит в себя подземную автостоянку площадью 75,2 тысячи "квадратов". Проект также получил поддержку города в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Так, благодаря строительству комплекса в Хорошёво-Мнёвниках рядом с домом смогут найти работу около семи тысяч горожан.