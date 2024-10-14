Ледовая арена появится на территории кампуса МГСУ на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ледовую арену возведут на территории строящегося кампуса НИУ МГСУ на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного строительного комплекса.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, общая площадь спортобъекта составит пять тысяч квадратных метров. Ледовую арену построят в рамках реконструкции существующего Дворца спорта.

На территории проекта также запланировано строительство научно-образовательного кластера площадью 145 тысяч "квадратов", общежития на 960 мест и учебного корпуса института физической культуры и спорта площадью 24 тысячи "квадратов", перечислила она.

Ледовая арена появится по адресу Ярославское шоссе, земельный участок № 26/12. Для проведения работ Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 37,38 гектара, увеличив технико-экономические показатели объемов строительства до 216 тысяч "квадратов".

Ранее сообщалось, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал инвесторам льготные кредиты на строительство трех спортобъектов. Так, в Олонецком проезде появится спорткомплекс, для реализации которого привлечено свыше 180 миллионов рублей.

Там появятся ледовое и футбольное поля, четыре крытых и один открытый корт для тенниса. На Балаклавском проспекте построят крытую хоккейную арену, а на улице Крымский вал – спортивную площадку с искусственным льдом.