В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами

Реконструкция легендарного спортивного комплекса "Олимпийский" идет полным ходом. Как преображается один символов столицы, расскажет Москва 24.
Новый "Олимпийский"
На территории спортивного комплекса "Олимпийский" продолжаются строительные работы: ведется облицовка фасадов зданий, монтаж инженерных систем и оборудования, рассказал Сергей Собянин. Всего в составе будет четыре сооружения:
- сама арена;
- физкультурно-оздоровительный и водный комплексы;
- малый концертный зал на две тысячи мест.
Ранее Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день этот объект переживает свое второе рождение.
Архитектура обновленного комплекса инновационная и динамичная – обтекаемые формы, обилие стекла, плюс сам он увеличится в три раза, а в год его смогут посещать до 62 миллионов человек, сообщили власти столицы. Здесь можно будет проводить спортивные, культурные и деловые мероприятия, а также отдыхать и развлекаться всей семьей.
Притом добираться до "Олимпийского" в будущем станет проще: примерно в одной минуте от него откроется новая станция метро Кольцевой линии "Достоевская".
Однако сооружение износилось и перестало соответствовать нормам безопасности, поэтому в 2019-м началась его реконструкция.
Зал-трансформер и кинокластер
Центральным сооружением "Олимпийского" станет обновленная арена. Здание сохранит исторические архитектурные черты, но в то же время его функционал расширится.
В частности, здесь появится концертный зал-трансформер на 12 тысяч мест, где, как и раньше, продолжат проводить масштабные музыкальные шоу. А чтобы попасть туда, предстоит подняться на 41 метр на эскалаторе с панорамным остеклением. Кроме того, внутри арены откроют кинокластер с 8 современными залами.
Для прогулок здесь предназначен Олимпийский бульвар – большая пешеходная зона под открытым небом. Кроме того, за час полный оборот вокруг него будет совершать стеклянная платформа с 38 панорамными ресторанами, из окон которых откроется живописный вид на Москву.
Насладиться столичными пейзажами можно также на крытой беговой дорожке длиной в целый километр. Ее сделают на высоте 210 метров над уровнем моря в виде знака бесконечности. Также здесь появится Золотая галерея, где соберут эксклюзивные ювелирные изделия от ведущих производителей и частных мастеров России.
Неподалеку от арены в будущем расположится и малый концертный зал на две тысячи человек. Его будут использовать для мероприятий и водных шоу, а также деловых событий.
Мультиспортивное пространство
Посетители "Олимпийского" смогут заниматься более чем 40 видами физической активности в любое время года.
Например, в физкультурно-оздоровительном комплексе представлены ледовое поле для хоккея и фигурного катания, три корта для большого тенниса, центр керлинга, семь кабин для сквоша и другие залы. Водный комплекс же станет настоящим спортивным курортом в центре столицы: появится аквапарк с уникальными аттракционами, серфинг-центр, термы, кафе и рестораны.
Но также здесь еще и будут проводиться соревнования как городского и всероссийского, так и международного уровня. Для этого тут построят плавательный и прыжковый бассейны с трибунами на четыре тысячи человек. Всего же в водном комплексе появится 15 бассейнов, включая оздоровительные и детские. Здесь же расположатся многофункциональные спортивные залы, среди которых батутный, хореографический, для сухого плавания, пляжных волейбола и футбола.
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