В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами

Реконструкция легендарного спортивного комплекса "Олимпийский" идет полным ходом. Как преображается один символов столицы, расскажет Москва 24.

Новый "Олимпийский"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/проектное решение

На территории спортивного комплекса "Олимпийский" продолжаются строительные работы: ведется облицовка фасадов зданий, монтаж инженерных систем и оборудования, рассказал Сергей Собянин. Всего в составе будет четыре сооружения:

сама арена;

физкультурно-оздоровительный и водный комплексы;

малый концертный зал на две тысячи мест.

Ранее Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день этот объект переживает свое второе рождение.





Сергей Собянин мэр Москвы Реконструкция легендарного спорткомплекса "Олимпийский" по своим масштабам превосходит все, что делалось раньше со спортивными объектами в городе.

Архитектура обновленного комплекса инновационная и динамичная – обтекаемые формы, обилие стекла, плюс сам он увеличится в три раза, а в год его смогут посещать до 62 миллионов человек, сообщили власти столицы. Здесь можно будет проводить спортивные, культурные и деловые мероприятия, а также отдыхать и развлекаться всей семьей.

Притом добираться до "Олимпийского" в будущем станет проще: примерно в одной минуте от него откроется новая станция метро Кольцевой линии "Достоевская".

Спортивный комплекс возвели в преддверии Олимпийских игр 1980 года – здание использовалось для тренировок сборных и спортивных соревнований. Впоследствии он стал еще и популярной музыкальной площадкой. Вмещая до 35 тысяч зрителей, "Олимпийский" почти 40 лет (до открытия Paris La Défense Arena в 2017 году) оставался крупнейшей площадкой такого рода в Европе. Однако сооружение износилось и перестало соответствовать нормам безопасности, поэтому в 2019-м началась его реконструкция.

Зал-трансформер и кинокластер

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/проектное решение

Центральным сооружением "Олимпийского" станет обновленная арена. Здание сохранит исторические архитектурные черты, но в то же время его функционал расширится.

В частности, здесь появится концертный зал-трансформер на 12 тысяч мест, где, как и раньше, продолжат проводить масштабные музыкальные шоу. А чтобы попасть туда, предстоит подняться на 41 метр на эскалаторе с панорамным остеклением. Кроме того, внутри арены откроют кинокластер с 8 современными залами.

Для прогулок здесь предназначен Олимпийский бульвар – большая пешеходная зона под открытым небом. Кроме того, за час полный оборот вокруг него будет совершать стеклянная платформа с 38 панорамными ресторанами, из окон которых откроется живописный вид на Москву.

Насладиться столичными пейзажами можно также на крытой беговой дорожке длиной в целый километр. Ее сделают на высоте 210 метров над уровнем моря в виде знака бесконечности. Также здесь появится Золотая галерея, где соберут эксклюзивные ювелирные изделия от ведущих производителей и частных мастеров России.

Неподалеку от арены в будущем расположится и малый концертный зал на две тысячи человек. Его будут использовать для мероприятий и водных шоу, а также деловых событий.

Мультиспортивное пространство

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/проектное решение

Посетители "Олимпийского" смогут заниматься более чем 40 видами физической активности в любое время года.

Например, в физкультурно-оздоровительном комплексе представлены ледовое поле для хоккея и фигурного катания, три корта для большого тенниса, центр керлинга, семь кабин для сквоша и другие залы. Водный комплекс же станет настоящим спортивным курортом в центре столицы: появится аквапарк с уникальными аттракционами, серфинг-центр, термы, кафе и рестораны.

Но также здесь еще и будут проводиться соревнования как городского и всероссийского, так и международного уровня. Для этого тут построят плавательный и прыжковый бассейны с трибунами на четыре тысячи человек. Всего же в водном комплексе появится 15 бассейнов, включая оздоровительные и детские. Здесь же расположатся многофункциональные спортивные залы, среди которых батутный, хореографический, для сухого плавания, пляжных волейбола и футбола.

Лукинова Анна