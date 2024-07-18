Станцию "Достоевская" Кольцевой линии метро построят горным способом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Станцию "Достоевская" Кольцевой линии столичного метрополитена строят в зоне плотной городской застройки, и чтобы исключить влияние на инфраструктуру города, работы ведутся горным способом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. По этой причине возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом. Это и доставка оборудования, и спуск и подъем строителей, и горная проходка, и выдача выработанной породы.

"Достоевская" станет пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира".

Прежде чем приступить к этапу строительства станционного комплекса, специалисты готовят два обходных тоннеля вместе с камерами переключения движения, по которым будет временно перенаправлен подвижной состав исторической Кольцевой линии метро.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что у московских метростроителей есть большой опыт возведения станций метро горным способом. К примеру, таким методом на глубине более 60 метров построили станции "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская" БКЛ.

"Достоевская" станет первой станцией, построенной на Кольцевой линии спустя 70 лет после полного запуска ветки. Станция была запроектирована еще в 1950-е годы, однако реализовать этот проект не удавалось.

Решение о строительстве еще одной станции на Кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2022 году. Тогда ее включили в перечень перспективных объектов строительства метро. В прошлом году специалисты провели необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024 году приступили к основному этапу сооружения станции.

Станция соединит Тверской, Мещанский районы, а также Марьину Рощу, где проживают около 200 тысяч граждан. Ожидается, что с момента запуска новой станцией будут пользоваться примерно 20 тысяч человек. Открытие "Достоевской" позволит на 20% разгрузить станцию "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий.