Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метрополитена.

"Стройка, на которой мы находимся, имеет достаточно большой исторический срок. Начиная с 1950 года в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить две одни из самых насыщенных веток метро", – отметил мэр.

По его словам, две самые насыщенные ветки – Люблинско-Дмитровская и Кольцевая линии – перевозят за сутки около двух миллионов граждан. Именно поэтому важно было соединить указанные две линии, подчеркнул градоначальник.

Собянин уточнил, что реализация этого проекта будет сложной, так как необходимо проложить запасные тоннели, по которым будут осуществлять движение поезда Кольцевой линии метро, построить на ней станцию и соединить с Люблинско-Дмитровской веткой.

"Плюс выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей, практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее мы решились на этот проект, и с этого дня активная работа над этим проектом возобновляется", – добавил мэр.

Строительство будет осуществляться примерно 4–5 лет. Сложность возведения на "Достоевской" обусловлена тем, что станция возводится горным способом на глубине 35 метров. Сейчас специалисты завершили строительство шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок.

Станция "Достоевская", которая будет находиться между "Проспектом Мира" и "Новослободской" на пересечении улиц Самотечной и Дурова, была запроектирована еще в 1950-е годы. Однако реализовать этот проект не удавалось. Решение о ее возведении было принято Собяниным в 2022 году.

На протяжении прошлого года проводились подготовительные работы, а в этом году строители приступили к основному этапу возведения станции. На "Достоевской" будет расположено два вестибюля. Особенностью станции станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами.

Станция соединит Тверской, Мещанский районы, а также Марьину Рощу, где проживают около 200 тысяч граждан. Ожидается, что с момента запуска новой станцией будут пользоваться примерно 20 тысяч человек. Открытие "Достоевской" позволит на 20% разгрузить станцию "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

Ранее в Москве утвердили проект строительства третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Речь идет об отрезке от станции "Липовая Роща" до "Ильинской". Так, Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.

