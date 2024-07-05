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05 июля, 10:15

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Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

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В Москве утвердили проект строительства третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. О планах по прокладке шестикилометрового тоннеля в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Речь идет об отрезке от станции "Липовая Роща" до "Ильинской". Так, Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" за МКАД.

Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ. Первые две станции этой линии – "Деловой центр" и "Шелепиха" – открыли в 2018 году в составе БКЛ.

В 2021-м начались работы по строительству первого и второго участков от "Шелепихи" до "Липовой Рощи". Сейчас строятся три станции: "Народное Ополчение", "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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