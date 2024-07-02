Четыре общественные территории благоустроят в центре Москвы до конца года

В этом году в ЦАО благоустроят парк "Усадьба Трубецких", школьный двор при Алексеевском монастыре и территории на Тверском бульваре, а также возле Всероссийского музея декоративного искусства.

Специалисты добавят этим местам больше комфорта и функциональности. Например, центральную зону отдыха приведут в порядок – разобьют цветники, установят урны, лавочки и фонари в стиле усадеб XIX века.

О других планах по благоустройству ЦАО – в эфире телеканала Москва 24.

