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04 июля, 16:15

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Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

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На улице Академика Королева отремонтировали свыше 74 тысяч квадратных метров проезжей части, почти 28 тысяч квадратных метров тротуаров, а также заменили 30 опор наружного освещения и 200 светильников. Вдобавок к этому, установили новые светофоры, 9 стел навигации и 15 новых автобусных остановок. Результаты работы оценил Сергей Собянин.

Как рассказал мэр Москвы, всего в 2024 году в Останкине будут благоустроены 14 улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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