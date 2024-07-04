Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

На улице Академика Королева отремонтировали свыше 74 тысяч квадратных метров проезжей части, почти 28 тысяч квадратных метров тротуаров, а также заменили 30 опор наружного освещения и 200 светильников. Вдобавок к этому, установили новые светофоры, 9 стел навигации и 15 новых автобусных остановок. Результаты работы оценил Сергей Собянин.

Как рассказал мэр Москвы, всего в 2024 году в Останкине будут благоустроены 14 улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.