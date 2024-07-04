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04 июля, 21:45

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Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

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Сразу семь объектов планируется благоустроить в этом году на северо-западе Москвы. О том, как они преобразятся, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Так, продолжится благоустройство территорий, прилегающих к Сходненскому каналу. Там появятся прогулочные дорожки, лавочки, детские и спортивные площадки.

Кроме того, работы начнутся в 11-м микрорайоне. Проект охватит бульварную зону вдоль Новокуркинского шоссе вплоть до Машкинского. Здесь обновят газоны, высадят деревья и кустарники, а еще заменят покрытие пешеходных дорожек и проездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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