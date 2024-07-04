Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Сергей Собянин в ходе осмотра финала работ на улице Академика Королева сообщил, что Москва реализует самую масштабную программу благоустройства улиц в районах города за ближайшие пять лет.

Градоначальник также пообщался с местными жителями и отметил, что благоустройство здесь выполнили так, чтобы вся улица была "как центральный проспект".

Уточняется, что на улице Академика Королева были заменены бордюры, починена проезжая часть и тротуары, а также разбит газон. Здесь же выполнили освещение, установили остановки, светофоры, навигационные стелы, лавочки и урны.

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