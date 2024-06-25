Собянин: "Активные граждане" выберут лучшие проекты в области строительства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовало голосование за "Лучший реализованный проект в области строительства". Присоединиться к выбору победителей можно 25 и 26 июня в проекте "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что ежегодный конкурс проходит уже в 25-й раз. За все время в нем приняли участие 3,6 тысячи проектов, из которых 300 признали победителями. В 2024 году поступило рекордное количество заявок – 137 спортивных, жилищных, транспортных и коммерческих объектов.

Собянин уточнил, что впервые одной из самых многочисленных стала номинация "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" – 19 проектов реализованных в 2023 году. Авторов лучших работ наградят в преддверии Дня строителя.

Ранее москвичи выбрали самые интересные мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в соответствующем опросе "Активного гражданина". Так, большинство респондентов предпочитают посещать кинопоказы, концерты, стендап-выступления и театральные поставки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).