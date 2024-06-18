"Активные граждане" выбрали лучшие беговые маршруты в парках Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В проекте "Активный гражданин" подошло к концу голосование "Бегом в парк! Лучшие маршруты для любителей спорта", в котором горожане выбрали самые популярные зоны отдыха с подходящей инфраструктурой для занятий бегом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичные департаменты культуры и спорта.

Всего в голосовании участвовали 18 парков, каждый голосующий мог выбрать до пяти вариантов. Своим мнением поделились свыше 218 тысяч человек.

Лидером голосования стал парк "Сокольники" (10,6% голосов), на втором и третьем местах – музей-заповедник "Царицыно" (9,39%) и Парк Горького (9,33%) соответственно. Замыкают пятерку лидеров Измайловский парк (8,52%) и парк "Кузьминки" (7,67%).

В теплое время года во многих парках Москвы работают беговые клубы, а на их базе проводятся регулярные тренировки. Также в парках работают секции, в которых можно бесплатно научиться бегать: освоить правильную технику и заниматься с пользой для здоровья. Кроме того, в московских парках прокладывают безопасные дорожки для бега, которые различаются по типу покрытия, рельефу и протяженности. Большая часть дорожек хорошо освещается ночью.

Благодаря голосованию также выяснилось, что большинство жителей столицы предпочитают заниматься бегом несколько раз в месяц (63,56% горожан) и пробегают по маршрутам до 3 километров (51,98%). Среди не занимающихся бегом москвичей самыми популярными видами спорта стали ходьба, фитнес и плавание.

Ранее российская фигуристка и олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина провела для участников проекта "Московское долголетие" зарядку на Воробьевых горах, которая проходит каждое утро в будни дни.

До этого сообщалось, что жители Москвы смогут укрепить здоровье, повысить выносливость, а также подготовиться к выполнению нормативов с помощью бесплатной программы "ГТО в парках". Она разработана специально для горожан, которые любят заниматься спортом на свежем воздухе.