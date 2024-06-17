Заммэра Москвы Ефимов: ФОК с бассейном построят в Академическом районе по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Академическом районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Так, по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован неэффективно используемый участок, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что инвестиции в проект составят 2,2 миллиарда рублей. После завершения строительства на данной площадке будет создано более 200 рабочих мест.

Подлежащая реорганизации территория площадью 0,9 гектара находится рядом с Новочеремушкинской улицей в пешей доступности от станции метро "Академическая". В настоящее время на ней располагаются устаревшие объекты.

В соответствии с проектом решения, который был опубликован на портале мэра и правительства Москвы, площадь будущего физкультурно-оздоровительного комплекса составит не менее 6,2 тысячи квадратных метров.

"Помимо строительства спортивного объекта, в рамках реорганизации запланировано благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети", – прокомментировал данный проект министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в Отрадном уже приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Его общая площадь составит 5 421,3 квадратного метра. В здании будут размещены спортивные и тренажерные залы, а также пространства для групповых и индивидуальных занятий.