Собянин: более 200 спортивных объектов с 2011 года было построено в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 200 спортивных объектов было возведено в Москве с 2011 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в это число входят как крупные профессиональные арены, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения для развития массового спорта. Так, мэр уточнил, что уже с января этого года в эксплуатацию удалось ввести восемь спортивных объектов, включая Дворец тенниса в "Лужниках" и спорткомплекс на улице Раменки.



Собянин напомнил, что многие спортивные объекты строятся благодаря инвесторам. Например, именно с их помощью появилась крытая ледовая арена в Щербинке и универсальный культурно-спортивный центр ОАО "Чайка".



Теперь, как утверждает градоначальник, до конца 2024 года планируется ввести еще спорткомплекс "Алтайский" в Гольянове, спортивную арену "Горизонт" в Зеленограде и спортивный объект "Акварис" в Зябликове. В планах до конца 2026 года – около 39 спортивных объектов, включая 18 инвесторских.

Ранее Собянин сообщил о восстановлении в Крылатском Олимпийского велотрека. Он напомнил, что в 90-х велотрек незаконно приватизировали, но благодаря судебному процессу его вновь вернули в собственность города и решили восстановить. Мэр обратил внимание, что при проведении благоустройства специалисты обеспечат условия для безопасности велосипедистов и горожан.

Участвовать в разработке концепции кластера будут профильные спортивные организации и местные жители. Лучшие идеи будут опубликованы для голосования на портале "Активный гражданин", заключил градоначальник.

