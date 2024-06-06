Собянин: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Крылатском восстановят Олимпийский велотрек. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

В 90-х велотрек незаконно приватизировали. Благодаря судебному процессу его вновь вернули в собственность города и решили восстановить.

"Мы создадим современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы – Олимпийский велотрек, Гребной канал и парк "Крылатские холмы". А у жителей района появится еще одно замечательное место для прогулок и отдыха", – информировал Собянин.

Мэр обратил внимание, что при проведении благоустройства специалисты обеспечат условия для безопасности велосипедистов и горожан. Будущий кластер станет одним из знаковых мест Москвы наряду с Воробьевыми горами и "Лужниками".

Участвовать в разработке концепции кластера будут профильные спортивные организации и местные жители. Лучшие идеи будут опубликованы для голосования на портале "Активный гражданин".

В заключение Собянин выразил надежду, что архитекторы смогут учесть пожелания москвичей и вернуть городу еще один знаковый объект.

Ранее в Филимонковском в ТиНАО открылся современный спортивный хаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Здание стало первым спортхабом в округе с вместимостью более 100 человек. В дизайне задействовали повторяющиеся концентрические круги, похожие на орбиты планет.

