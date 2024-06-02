На ВДНХ открылся сезон бесплатных спортивных клубов для горожан

Фото: пресс-служба ВДНХ

Сезон бесплатных спортивных клубов для москвичей стартовал на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, жители города могут ходить на тренировки по баскетболу, петанку, йоге inside flow и кроссминтону. Всех желающих приглашают присоединиться к групповым занятиям. У любителей активного отдыха также есть возможность собрать свою команду.

На площадке у летнего кинотеатра-лектория можно поиграть в петанк. Мини-турниры проходят в выходные дни с 12:00 до 18:00. Организаторами соревнований выступают Федерация боулспорта в Москве и спортивно-рекреационный клуб "Петанк".

В понедельник и среду с 10:00 до 12:00 проводятся занятия по петанку. Площадка доступна к посещению до 29 сентября.

Познакомиться с кроссминтоном можно на мастер-классах по субботам и воскресеньям с 16:00 до 20:00. Занятия ведут опытные тренеры Анны Осипова и Евгения Чиркина. Они готовы обучать как взрослых, так и детей с семи лет.

Тренировки по баскетболу начнутся с 19 июня у павильона № 27 "Физкультура и спорт". Заниматься на свежем воздухе можно будет до 25 сентября. Занятия будут проходить по средам с 20:00 до 22:00.

Желающие могут заниматься йогой по направлению inside flow в парке "Останкино". Тренировки проходят в субботу и воскресенье c 13:30 до 14:30. Организаторы предупреждают, что запись открывается за сутки. Они также просят брать с собой коврик, удобную одежду, воду, полотенце и солнцезащитный крем.

Серия мероприятий в рамках проекта "Йога в парке" пройдет в 10 парках Москвы. Бесплатные занятия доступны до 31 августа.

Посетить их можно в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Северное Тушино", парке "Фили", Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино", парке "Сокольники", Измайловском парке, парке "Кузьминки", усадьбе Воронцово и парке искусств "Музеон".

