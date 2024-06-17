Фигуристка Тотьмянина провела "Зарядку долголетия" на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина провела для участников проекта "Московское долголетие" зарядку на Воробьевых горах, которая проходит каждое утро в будни дни.

Вместе с фигуристкой москвичи старшего поколения сделали комплекс упражнений, направленных на разогрев всех групп мышц, активизацию кровообращения и поднятие настроения. По словам Тотьмяниной, "Зарядки долголетия" помогают не только начать утро правильно, но и провести время на свежем воздухе.

"Москвичи поразили меня своим позитивным настроем и зарядили положительной энергией на весь день. Желаю им оставаться такими же активными и показывать молодежи, что в старшем возрасте существует насыщенная жизнь", – поделилась она сайту мэра и правительства Москвы.

Участники проекта не только поддерживают свою форму благодаря этим зарядкам, но и пополняют свою коллекцию снимков с любимыми спортсменами. Например, Любовь Тутова, которая посетила уже четыре тренировки, успевает заниматься и скандинавской ходьбой, и знакомиться с известными спортсменами.

"Зарядки долголетия" будут проходить до конца лета. До 21 июня их проведут на Пушкинской площади, а 19 июня участники проекта смогут потренироваться с фигуристом и серебряным призером Олимпийских игр Ильей Авербухом. Узнать подробности и расписание можно на сайте.

Ранее сводный хор "Московского долголетия", состоящий из 500 участников, пригласил москвичей старшего возраста посетить летние мастер-классы. Гости узнают о приемах хорового пения и изучат основы сольфеджио. Участники коллектива подготовили музыкальную программу, в рамках которой зрители вместе с певцами исполнят несколько композиций о городе.

