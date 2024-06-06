Москвичей старшего поколения пригласили на занятия в столичном зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" смогут посетить занятия в столичном зоопарке. Они будут посвящены изучению животных и растений со всего мира. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов отметил, что "Московское долголетие" сотрудничает с крупнейшими учреждениями города, которые формируют программы специально для горожан старшего возраста.

"Московский зоопарк открыл свои двери для участников проекта, и теперь они имеют уникальную возможность познакомиться с его жизнью изнутри, посмотреть на нее глазами сотрудников. После посещения занятий москвичи могут вернуться сюда с внуками и рассказать им о том, что узнали на курсах", – добавил он.

Для участников проекта в Московском зоопарке открыты группы по двум программам. Так, на курсе по изучению животных москвичи смогут не только познакомиться с обитателями зоопарка, но и попробовать себя в роли естествоиспытателей.

Кроме того, экскурсоводы расскажут интересные зоологические факты, организуют научные наблюдения и объяснят, как действует программа обогащения среды зоосада.

Каждое занятие будет посвящено отдельной теме: физиологическим возможностям популяций, взаимоотношениям матери и детеныша, роли разных видов в экосистеме.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что учреждение всегда радо гостям любого возраста и с удовольствием принимает участие в проекте "Московское долголетие".

"Для участников мы подготовили специальную программу, в рамках которой они могут узнать самую интересную информацию о зоопарке и о его обитателях, а также познакомиться с растениеводством и даже освоить основы ландшафтного дизайна", – рассказала она.

В рамках курса по изучению растений горожане старшего возраста узнают о флоре разных климатических зон и континентов, о дикорастущих и культурных видах, о правилах подготовки почвы под посадки и многое другое. Специалисты также расскажут гостям о растительной парфюмерии и искусстве составления гербария.

Эти занятия будут проходить в оранжерее Московского зоопарка под руководством профессиональных ботаников и агрономов.

Записаться в группы могут все желающие. Чтобы это сделать, нужно обратиться в центр московского долголетия "Пресненский" по адресу улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5. Также можно обратиться по телефону +7 (495) 870-44-44, попросив соединить с центром.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в рамках начавшегося летнего сезона проекта "Московское долголетие" для горожан будут работать 800 площадок по всему городу, а главным событием станет цикл "Зарядок долголетия", ведущими которого станут известные спортсмены.

Москвичам старшего возраста подготовили различные активности, среди которых скандинавская ходьба, зарядки, танцы и пешие экскурсии.