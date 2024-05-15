Более 600 групп по вокалу открыто в проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 600 разных групп, где преподают профессиональные музыканты и вокалисты, открыто в проекте "Московское долголетие". Занятия могут посещать москвичи старшего поколения, которые хотят петь для себя или выступать на сцене. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе вокальных тренировок участники изучают различные техники и приемы, учатся управлять голосом, правильно дышать, находят собственный стиль и манеру пения.

Преподаватель по вокалу проекта "Московское долголетие" Екатерина Иваний отметила, что развить голосовой аппарат можно при любых исходных данных. Каждое занятие начинается со специальных упражнений на дыхание, артикуляцию и слух, далее – разучивается репертуар. Занятия будут интересны и начинающим, и опытным вокалистам, добавила Иваний.

Более того, музыка и пение положительно влияют на здоровье, в том числе на дыхательную систему. Также благодаря запоминанию текста и концентрации на ритме горожане развивают память.

В данный момент вокалом в "Московском долголетии" занимаются больше 12 тысяч москвичей. Как рассказала участница Анна Петрова, музыка сопровождает ее всю жизнь.

По ее словам, придя в проект, она решила не только улучшить вокальные данные, но и научиться играть на гитаре. В "Московском долголетии" преподают профессионалы, которые помогают научиться владеть собой, голосом, микрофоном и не бояться выступать на сцене, подчеркнула Петрова.

Занятия проходят как в очном, так и онлайн-формате. Каждый участник может выбрать для себя подходящий способ посещения.

Помимо этого, в центрах московского долголетия москвичи могут самостоятельно открыть свой клуб по интересам или присоединиться к существующему. Музыкальные коллективы "Московского долголетия" выступают на крупных городских концертных площадках. Многие также участвуют в профессиональных вокальных конкурсах и выступают на федеральных телеканалах.

Присоединиться к занятиям "Московского долголетия" могут все горожане старшего возраста. Выбрать группу и записаться можно на портале mos.ru или можно обратиться в любой центр московского долголетия.

Ранее сообщалось, что Главрахив опубликовал книгу "Москва долголетняя" с воспоминаниями москвичей о событиях и людях ХХ века. Как уточнила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в книгу вошли порядка 100 произведений 51 участника проекта "Московское долголетие". С ее слов, авторы рассказали о своем детстве, праздниках и знаковых событиях прошлого века, в том числе о первом полете человека в космос.