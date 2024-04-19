Участники "Московского долголетия" смогут пройти курсы по развитию лидерских навыков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для участников проекта "Московское долголетие" открыли новую программу "Мастерская "Лидер", в которую войдут групповые сессии, тренинги и практические занятия с опытными психологами. На портале мэра и правительства Москвы сообщается, что она рассчитана на тех, кто возглавляет собственные клубы по интересам.

Программа поможет научиться грамотно управлять своим клубом, выстраивать коммуникацию с другими участниками, организовывать мероприятия, создавать проекты и эффективно планировать работу, уточнил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Утоняется, что в первую пилотную группу вошли 120 действующих лидеров клубов. Курс рассчитан на три месяца, каждый участник проходит персональное тестирование, которое позволяет выявить его сильные стороны. Завершится обучение презентацией собственных проектов.

"Цель программы – помочь активным лидерам творческих, спортивных и интеллектуальных клубов центров московского долголетия развить в себе управленческие качества, спроектировать индивидуальный маршрут развития и, как результат, инициировать новые городские проекты", – сказала доктор педагогических наук Марина Шалашова.

По словам автора мастерской Ольги Валаевой, сейчас становится популярным продолжение активной деятельности после завершения трудовой карьеры. Она отметила, что курс нацелен не только на формирование психологической готовности быть лидером и укрепление психологического благополучия, но и на использование этого опыта в новых социальных, волонтерских и творческих проектах.

Подать заявку на следующий набор могут лидеры клубов из любых центров московского долголетия. За объявлением о наборе можно следить на страницах проекта "Московское долголетие" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в телеграм-канале.

Накануне в центрах московского долголетия начали проводить занятия проекта "Школа родственного ухода", которые помогают горожанам правильно ухаживать за маломобильными близкими в домашних условиях. Жителей тренируют специалисты по долговременному уходу, врачи-гериатры и психологи. На занятиях участники получат все рекомендации в формате вопросов и ответов, также у них будет возможность войти в группы взаимоподдержки, где они могут просто пообщаться с людьми, столкнувшимися с похожей ситуацией.