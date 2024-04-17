Новые автобусные экскурсии открылись для участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В экскурсионную программу "Добрый автобус" для участников проекта "Московское долголетие" добавили 11 новых мест, которые расскажут об истории и искусстве, покажут современные пространства столицы, а также как работают фермы для животных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что семь из них расположены в столице, четыре – в области. Теперь участники могут посетить интерактивный политехнический музей "Дедушкин чердак", выставочный зал "Атриум" в музее-заповеднике "Коломенское", Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР Ильи Глазунова и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина.

Также список пополнился такими местами, как храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Свято-Никольский Угрешский мужской ставропигиальный монастырь, Николо-Пешношский монастырь, усадьба Измайлово, музей-диорама "Царь-макет" и Музей сословий России. А еще горожане могут отправиться на страусиную ферму "Страусленд" и ферму "Веселая корова".

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, "Добрый автобус" стал первой экскурсионной программой, появившейся в "Московском долголетии".

"Ежедневно в путешествие вместе с профессиональными гидами отправляются более 500 человек на 11 автобусах. Сейчас в список достопримечательностей, которые посещают активные участники проекта, входит уже 68 локаций", – отметил Филиппов.

Он добавил, что перечень маршрутов постоянно дополняется, а новые места подбираются с учетом того, чтобы познакомить горожан старшего поколения не только с историей, но и современной жизнью столицы и Подмосковья.

Посетить экскурсии могут активные участники "Московского долголетия", которые регулярно ходят на занятия проекта. Кроме того, одна поездка в год доступна для москвичей, которые еще не являются участниками проекта.

Подать заявку на участие в автобусной экскурсии можно в ближайшем к дому центре московского долголетия или по телефону единой справочной службы столичного департамента труда и социальной защиты населения +7 (495) 870-44-44. Запись на экскурсионные поездки начинается с 15-го числа каждого месяца.

Ранее Сергей Собянин рассказал о необычных занятиях для участников "Московского долголетия". Например, на киностудии "Союзмультфильм" москвичи старшего возраста знакомятся с этапами создания мультипликационных фильмов – от написания сценария до озвучки персонажей. В Музее В. А. Тропинина они могут погрузиться в мир искусства и научиться грамотно оценивать экспонаты. Мэр напомнил, что в проекте задействовано больше 1,3 тысячи столичных организаций, среди которых музеи, кинотеатры и другие современные площадки.