Собянин рассказал о необычных занятиях для участников "Московского долголетия"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участники "Московского долголетия" посещают занятия и лекции в лучших пространствах города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что в проекте задействовано больше 1,3 тысячи столичных организаций, среди которых музеи, кинотеатры и другие современные площадки.



К примеру, на киностудии "Союзмультфильм" москвичи старшего возраста знакомятся с этапами создания мультипликационных фильмов – от написания сценария до озвучки персонажей. В Музее В.А. Тропинина они могут погрузиться в мир искусства и научиться грамотно оценивать экспонаты.



Мэр рассказал, что в этом семестре для участников проекта открыли двери 20 ведущих российских вузов. В РГХПУ им. С.Г. Строганова москвичи старшего возраста осваивают азы живописи, а в МГУ им. М.В. Ломоносова – изучают историю и философию.



Всего в столице работают 120 центров московского долголетия, где создано более пяти тысяч клубов по интересам.

Ранее сообщалось, что в проекте "Московское долголетие" открыто свыше тысячи групп иностранных языков. Уже более 25,7 тысячи москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский.

До этого стало известно, что для участников проекта "Московское долголетие" открыли свыше 250 групп по направлению "Красота и стиль". В программу вошли мастер-классы по макияжу, уходу за волосами и кожей, уроки по истории моды и школа моделей, на занятиях которой пожилые москвичи научатся дефилировать, позировать перед камерой и подбирать образы.