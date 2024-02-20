Проект "Московское долголетие" пригласил на курсы для любителей моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для участников проекта "Московское долголетие" открыли свыше 250 групп по направлению "Красота и стиль", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В программу вошли мастер-классы по макияжу, уходу за волосами и кожей, уроки по истории моды и школа моделей, на занятиях которой пожилые москвичи научатся дефилировать, позировать перед камерой и подбирать образы.

Одним из самых ярких событий для участников проекта стали три сезона "Мастерской дизайнеров". Москвичи вместе с известными модельерами создали 15 авторских коллекций.

Показы прошли на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе и на Московской неделе моды, а также на fashion-выставках и шоу. В качестве моделей выступают ученицы школы "Королевская осанка" проекта "Московское долголетие".

Помимо этого, он участвуют в профессиональных модных показах, в рекламных кампаниях российских брендов и появляются на страницах модных журналов.

На курсы по направлению "Красота и стиль" ходят более 18,6 тысячи горожан старшего поколения. Некоторых из них занятия вдохновили на профессиональное развитие в мире моды.

Присоединиться к занятиям могут все желающие москвичи старшего возраста: женщины с 55 и мужчины с 60 лет. Выбрать группу и записаться в нее можно на портале mos.ru или обратившись в любой центр московского долголетия.

Ранее москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

Занятия проводят опытные педагоги. Во время обучения пенсионеры изучают приемы рисования, учатся работать со светом, тенью, пропорциями и композицией.



Участников "Московского долголетия" обучают мультипликации