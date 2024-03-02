Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Фото: sobyanin.ru

Специалисты центра сопровождаемого проживания "Гурьевский" уже три года помогают молодым людям с ментальными особенностями. О том, как людей с инвалидностью готовят к самостоятельной жизни, рассказал Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве действует новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. Помимо этого, в столице модернизируют дома-интернаты: где на смену контролю поддержка и самостоятельность, а изоляция сменяется интеграцией в общество.

Как отметил мэр Москвы, центр "Гурьевский" стал флагманом таких изменений. Его специалисты опираются на главные принципы: “самостоятельности столько, сколько возможно”, “помощи столько, сколько необходимо” и “сегодня помощи меньше, чем вчера”.

"Так постепенно и в нужный момент сокращается уровень поддержки и в то же время растет самостоятельность молодых людей и их готовность принять на себя ответственность за собственные судьбы", – написал Сергей Собянин.

Значительная часть жизни воспитанников проходит вне центра. Они адаптируются к городской среде и готовятся к самостоятельности на работе или во время учебы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году увеличатся социальные выплаты для пожилых, многодетных семей, горожан с инвалидностью.