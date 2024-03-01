В больнице имени Кончаловского полностью переоборудовали рентгеноперационную

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В региональном сосудистом центре на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Кончаловского полностью переоборудовали рентгеноперационную. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала о том, что переоснащение московских стационаров позволяет повысить качество диагностики и лечения.

"Только за последние пять лет для городских стационаров было закуплено более 50 ангиографов последнего поколения и переоборудованы десятки операционных. Новый ангиографический комплекс установили также в рентгеноперационной больнице имени Кончаловского", – сообщила вице-мэр.

Ракова отметила, что преимущество аппарата заключается в его сниженной рентгеновской нагрузке. Благодаря этому лучевое воздействие на пациентов будет минимальным. С помощью аппарата врачи могут действовать с максимальной точностью. Напольная фиксация и маневренность конструкции позволит быстрее проводить все необходимые манипуляции.

В больнице имени Кончаловского помощь пациентам оказывают в круглосуточном режиме. Комплекс рассчитан на проведение 1,5 тысячи сложных операций в круглосуточном режиме ежегодно.

Ранее стало известно, что для нового лучевого корпуса больницы в Коммунарке подготовят 960 единиц современного оборудования. В их число войдут системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комплекс для получения позитронно-эмиссионных и компьютерных томографий (КТ), аппараты для КТ, МРТ и близкофокусной рентгенотерапии.

