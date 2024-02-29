Специалисты подготовят 960 единиц оборудования для лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Сергей Аревшатян

Специалисты подготовят 960 единиц современного оборудования для нового лучевого корпуса больницы в Коммунарке. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в их число войдут системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комплекс для получения позитронно-эмиссионных и компьютерных томографий (КТ), аппараты для КТ, МРТ и близкофокусной рентгенотерапии.

Все это, уточнил Загрутдинов, поможет подобрать наиболее верный способ лечения для борьбы со злокачественной опухолью.

"В корпусе будет работать отделение радионуклидной диагностики <...>, где специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях", – указал он.

Сам корпус состоит из шести этажей. Внутри также разместят отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований и административно-хозяйственные помещения.

"Больница в Коммунарке – целый медицинский город, который будет обслуживать не только Новую Москву, но и районы старой Москвы", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с открытием нового корпуса в составе Московского многопрофильного клинического центра в городе появится крупнейший медицинский комплекс. В настоящее время здесь завершают наладку оборудования. По словам градоначальника, его планируют открыть уже этой осенью.

Мэр ранее уточнял, что за прошлый год в столице на 15% выросло число лучевых исследований. По его данным, лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу.

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