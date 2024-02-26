Капремонт корпуса № 10 Боткинской больницы выполнен на 45%

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Капитальный ремонт двухэтажного корпуса № 10 Боткинской больницы выполнен на 45%, рассказали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, площадь медицинского корпуса 1909 года постройки составляет 6,9 тысячи квадратных метров, включая чердак и подвал. Постройка, уточнил он, несколько раз перестраивалась, а часть конструкций и инженерные коммуникации были в неудовлетворительном состоянии.



"Часть корпуса является объектом культурного наследия федерального значения, а часть – регионального, выполним в обеих и необходимую реставрацию", – подчеркнул Бирюков.

Специалисты уже завершили демонтажные работы, заменили перекрытия между этажами, а также утеплили чердачные перекрытия. Также рабочие обновили стропила на крыше и сделали новую кровлю.

Кроме того, в сооружении завершили усиление оконных и дверных проемов. Сейчас на объекте идут работы по гидроизоляции фундамента, прокладке новых коммуникаций и инъектированию бутовой кладки подвала.

Бирюков рассказал, что фасад будет отделан окраской по штукатурке и кирпичу. Этот способ характерен для первой половины XX века, согласно предмету охраны. Также рабочие сохранят кирпичный декор фасада, эркеры, аттик и своды Монье. Размеры и форму окон оставят в историческом виде, но восстановят их с нуля из дерева.

Завершить все работы планируют в третьем квартале 2024 года.

По словам Сергея Собянина, в этом году планируется завершить ремонт еще двух корпусов Боткинской больницы. По словам мэра города, речь идет о терапевтическом корпусе № 8 и лечебном № 2.

"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной