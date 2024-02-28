Новая стоматологическая поликлиника появится в районе Перово

Фото: Депстрой Москвы

Новая стоматологическая поликлиника появится в столичном районе Перово. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, медучреждение на 642 посещения в смену построят на улице Новогиреевской. Трехэтажное здание разместится на площади свыше четырех тысяч квадратных метров, внутри установят современное диагностическое оборудование, стоматологические установки и рентген. Загрутдинов отметил, что строители уже завершили работы подготовительного периода, поликлиника возводится в рамках программы реновации.

Он указал, что всего в последующие три года в границах старой Москвы хотят построить восемь поликлиник по новому стандарту, согласно которому кабинеты самых посещаемых врачей будут расположены на нижних этажах, а административные – на верхних. Также, продолжил он, в зданиях делают удобную систему навигации, комфортные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков и игровые зоны для детей.

Глава Дептстроя уточнил, что в этому году планируется ввести в эксплуатацию два медучреждения – консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории городской клинической больницы (ГКБ) № 64 на улице Вавилова и детскую поликлинику на 320 посещений с травмпунктом в Бирюлеве Восточном на Лебедянской улице.

Помимо этого, продолжается возведение детской поликлиники на 320 посещений в смену в Зеленограде и детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в районе Некрасовка, идет проектирование детско-взрослой поликлиники на 560 посещений в Раменках и на 320 посещений в районе Головинском на Онежской улице, а также детской поликлиники на 410 посещений в Лефортове на 2-й улице Синичкина.

Ранее сообщалось, что капремонт двухэтажного корпуса № 10 Боткинской больницы выполнен на 45%. На данный момент специалисты завершили демонтажные работы, заменили перекрытия между этажами, обновили стропила на крыше, сделали новую кровлю, усилили оконные и дверные проемы.

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