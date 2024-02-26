Москвичам рассказали об отечественных разработках в области медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное здравоохранение совершенствуется благодаря отечественным разработкам, которые помогают будущим медикам. Так, один из мировых трендов современного образования – симуляционное обучение врачей. В обучении будущих специалистов помогают фантомы – изделия из силиконоподобного вещества, имитирующие органы, ткани и части тела человека.

Такие устройства покупали еще несколько лет назад за границей, а сейчас центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы создал собственный аналог, которые по некоторым параметрам даже превосходит конкурентов. Теперь фантомы-симуляторы помогают в деталях познакомиться со строением человеческих сосудов, нервов, щитовидной и молочных желез.

На фантомах будущие медики учатся проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) и биопсию, маммографию, магнитно-резонансную томографию и другие манипуляции, а также обучаются методам работы с пациентами.

Разработчики отметили, что от зарубежных моделей отечественные изделия отличаются улучшенной функциональностью и износоустойчивостью, низкой стоимостью, высокой доступностью и возможностью адаптации под потребности конкретной медорганизации. Фантомы приобретают больницы и симуляционные центры, а также используются на обучающих курсах, организуемых в Центре диагностики и телемедицины.

"Мы берем анонимные снимки компьютерной томографии реальных людей, иногда даже используем свои, обрабатываем их в специальной программе. После этого делаем 3D-модель, корректируем отдельные части вручную, потом отправляем в печать", – поделилась принципами создания фантомов младший научный сотрудник центра Анастасия Насибуллина.

Создание одного фантома может занимать несколько дней, поэтому в основном, их выпускают небольшими сериями под заказ.

"Для нас было важно не столько воссоздать антропоморфные свойства органов, сколько воспроизвести ультразвуковую картину: врач должен видеть фантом на экране УЗИ-аппарата так же, как и ткани человека", – заместитель директора по научной работе Антон Владзимирский.

При этом зарубежные модели предназначены только для УЗИ, а, например, отрабатывать уколы на них нельзя. В свою очередь, на российских фантомах можно тренировать различные инъекции.

Сперва в Центре диагностики и телемедицины сделали фантомы щитовидной и молочных желез, а после стали производить модели сосудов и нервов. Последней же разработкой ученых стал фантом лица, о чем просили косметологи и пластические хирурги.

"Мы также работаем над фантомом почки. В будущем планируем сделать модель брюшной полости со всеми органами. Это наш собственный проект. Существует зарубежный аналог, однако он предназначен только для УЗИ", – объяснила Насибуллина.

Владзимирский уточнил, что при создании каждого фантома они стремятся добиться наибольшей реалистичности. Поэтому, помимо работы над новыми моделями, ученые продолжат совершенствовать уже имеющиеся. Так, специалисты хотят сделать фантом лица более анатомически правильным, добавить складки, морщины, глаза. Также в лаборатории тестируется новый материал – полимерная смола, которую хотят использовать вместо силикона для сохранения на долгие годы модели, добавили на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число лучевых исследований в столице за прошлый год выросло на 15%. По словам градоначальника, такие исследования проходят по месту жительства, в ближайшей поликлинике. Затем снимки автоматически загружаются в единый информационный центр. Далее специалисты забирают изображение для дальнейшего изучения. Мэр уточнил, что это позволило сократить в 16 раз время описания исследований.



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