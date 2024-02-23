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Новости

23 февраля, 00:00

Город

В московских больницах рассказали, как лечат онкопациентов по новым методикам

В московских больницах рассказали, как лечат онкопациентов по новым методикам

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Московских онкопациентов будут лечить по новым методикам – в правительстве столицы выделили гранты на развитие медицинской онкопомощи. Возможности расширят в Морозовской больнице, а также в НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Отмечается, что в Москве спектр инноваций расширяют как в макро-, так и в микромасштабах. Как отметили столичные врачи, есть возможно использовать аппараты, которые за неделю определяют, какая именно терапия будет наиболее эффективной для пациента.

Как меняются стандарты современной медицины? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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