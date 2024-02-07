Россиянам рассказали, какие обследования следует проходить для выявления рака

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Рак шейки матки, простаты или колоректальный рак на первой стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя лишь в запущенной форме. В этой связи следует регулярно делать расширенный чек-ап, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-онколога Расула Ахмаева.

При запущенной форме рака выявляется заметная симптоматика – боль, кровотечения, изменение стула, вздутие живота и так далее, поделился он.

"Как правило, я рекомендую пациентам делать расширенный чек-ап, направленный на комплексное обследование всего организма, а не какого-либо одного органа. Развернутое исследование помогает врачам комплексно оценить состояние здоровья пациента, а последнему – пройти полную диагностику и убедиться, что его здоровью ничего не угрожает", – заявил он.

В настоящее время есть ряд онкоскринингов, которые в медицинской сфере условно разделяют на мужские, женские и общие. Мужчинам рекомендуется проверяться на опухолевые образования в легких, предстательной железе и яичке, а также желудочно-кишечном тракте.

В обследовании мужского здоровья важную роль играет скрининг предстательной железы, который следует делать ежегодно, сказал врач. Это поможет не пропустить момент появления доброкачественного или злокачественного образования, уточнил Ахмаев.

Акцент на женском чек-апе, продолжил медик, делается на обследовании молочных желез, яичников и щитовидной железы. Чтобы сократить риски РМЖ, следует регулярно проходить такие обследования, как УЗИ молочных желез и органов малого таза с 18–20-летнего возраста; цифровая рентгеновская маммография с 40 лет и старше – каждые 1–2 года, а женщинам старше 50 лет – ежегодно.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что медики забили тревогу из-за распространенности рака легких среди молодежи и детей. По его словам, опасность также представляют лимфомы, поражающие иммунную систему и внутренние органы.

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