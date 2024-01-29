Онколог рассказал об обязательной процедуре для женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщинам необходимо регулярно проходить обследования для снижения риска развития рака молочной железы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на маммолога-онколога Виктора Федосейкина.

По его словам, женщинам, которые не входят в группу риска, можно проходить только ультразвуковое обследование молочных желез.

Вместе с тем пациентам с факторами, увеличивающими вероятность развития рака молочной железы, к которым относятся курение, наследственность и гормональные нарушения, специалист посоветовал сдавать анализы на мутацию генов BRCA1 и BRCA2.

До этого заслуженный врач России, директор "НМИЦ ТПМ" Минздрава Оксана Драпкина перечислила нетипичные факторы инфаркта у женщин. По ее словам, одна из причин этому заключается в том, что поражение миокарда – сердечной мышцы – у женщин развивается позже. В связи с этим риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин повышен из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний.

Ранее врач Фатима Тамаева рассказала, что болезни молочных желез появляются у женщин в любом возрасте, однако после 40 лет вероятность возникновения новообразований в груди выше. Как отметила эксперт, чаще всего у женщин 40 лет выявляют фибролипомы молочной железы, которые являются доброкачественными опухолями.

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