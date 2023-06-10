Врач назвала неожиданные причины инфаркта у женщин

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Заслуженный врач России, директор "НМИЦ ТПМ" Минздрава Оксана Драпкина перечислила нетипичные факторы инфаркта у женщин. Об этом она сообщила в интервью изданию "Доктор Питер".

Согласно исследованиям, женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и имеют меньше шансов попасть в больницу, чем мужчины того же возраста.

Однако если это случится, то болезнь у женщин протекает более тяжело, чем у мужчин.

По словам Драпкиной, одна из причин этому заключается в том, что поражение миокарда – сердечной мышцы – у женщин развивается позже. В связи с этим риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин повышен из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний.

Среди нетипичных и неожиданных факторов возникновения инфаркта и прочих сердечно-сосудистых заболеваний, которые еще не включены в клинические рекомендации, врач выделяет следующие:

ранние менархе и менопауза;

подростковая беременность;

выкидыш;

гистерэктомия (удаление матки);

лечение рака молочной железы;

аутоиммунные и ревматические заболевания;

депрессия и стресс из-за необходимости заниматься домашними делами в одиночестве.

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