05:38Общество
Врач назвала неожиданные причины инфаркта у женщин
Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
Заслуженный врач России, директор "НМИЦ ТПМ" Минздрава Оксана Драпкина перечислила нетипичные факторы инфаркта у женщин. Об этом она сообщила в интервью изданию "Доктор Питер".
Согласно исследованиям, женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и имеют меньше шансов попасть в больницу, чем мужчины того же возраста.
Однако если это случится, то болезнь у женщин протекает более тяжело, чем у мужчин.
По словам Драпкиной, одна из причин этому заключается в том, что поражение миокарда – сердечной мышцы – у женщин развивается позже. В связи с этим риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин повышен из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний.
Среди нетипичных и неожиданных факторов возникновения инфаркта и прочих сердечно-сосудистых заболеваний, которые еще не включены в клинические рекомендации, врач выделяет следующие:
- ранние менархе и менопауза;
- подростковая беременность;
- выкидыш;
- гистерэктомия (удаление матки);
- лечение рака молочной железы;
- аутоиммунные и ревматические заболевания;
- депрессия и стресс из-за необходимости заниматься домашними делами в одиночестве.
Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк рассказала о венерическом заболевании, которое бессимптомно протекает у 65% женщин.
До этого кардиолог Анна Кореневич рассказала, как сохранить здоровье сердца после 50 лет. В частности, по словам специалиста, очень важно следить за своим режимом и качеством сна.
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