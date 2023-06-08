Гинеколог назвала заболевание, бессимптомно протекающее у 65% женщин

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Одно из венерических заболеваний у женщин и мужчин, при отсутствии своевременного лечения, может дать серьезные осложнения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на акушера-гинеколога Елену Близнюк.

По словам специалиста, не тяжелым, но распространенным заболеванием, которое встречается у 65% женщин и 45% мужчин, является хламидиоз. В большинстве случаев недуг развивается бессимптомно.

Угроза хламидиоза заключается в том, что заболевание может поразить цервикальный канал шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.

"Инфекция может также вызвать воспаление маточных труб. Все это ведет к непроходимости маточных труб и бесплодию, или внематочной беременности", – предупредила специалист.

Ранее акушер-гинеколог Светлана Маркова предупредила россиян об опасности бесконтрольного лечения гормональными препаратами. Прием неправильно подобранных гормональных препаратов может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, вызвать сильные головные боли, ухудшить работу желудочно-кишечного тракта и спровоцировать проблемы другого характера.



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