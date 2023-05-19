Врач назвала наиболее частые причины появления акне у взрослых

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Появление акне у взрослых является многофакторным заболеванием, поэтому нет универсального решения проблемы. О наиболее частых причинах появления воспалений на коже рассказала дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова, пишет "Газета.ру".

Первой самой распространенной причиной появления акне специалист назвала гормональный дисбаланс. Она уточнила, что из-за нарушения работы сальных желез повышается или понижается выделение кожного сала, которое закупоривает выводящие протоки и приводит к появлению воспалений.

"Чаще всего это происходит на фоне гормональных изменений: у подростков – в пубертатный период, у женщин – во время беременности, после аборта или при отмене гормональных контрацептивов, у мужчин – в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена или из-за приема анаболических стероидов для "роста мышц", – рассказала дерматолог.

Также причиной появления акне врач назвала сбои в работе внутренних органов – эндокринных желез, надпочечников, репродуктивной системы, желудочно-кишечного тракта, включая хронический дисбактериоз, желчнокаменную болезнь, панкреатит, или лор-органов, например, хронический тонзиллит. Она подчеркнула, что воспаления на коже лечат не только врачи-дерматологи и косметологи, но и другие профильные специалисты.

Косметолог выделила следующую причину появления акне – выбор косметики, которая не подходит к типу кожи. Также она обратила внимание, что человек может неправильно или недостаточно очищать кожу, часто применять агрессивные уходовые средства.

Евдокимова отметила, что только врач может назначить эффективное решение по борьбе с акне, учитывая гормональный фон, тип кожи, возраст и другие нюансы.

"Не стоит самостоятельно проводить какие-либо процедуры в домашних условиях. Сначала проконсультируйтесь с врачом-дерматологом", – порекомендовала специалист.

Она уточнила, что для определения причин заболевания врач может назначить дополнительные анализы, консультации у гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, уролога или лор-врача.

Ранее врач-дерматолог Александр Чижов рассказал, что салициловый спирт, травяные настойки и зубная паста могут сильно ухудшить состояние кожи при акне.

По словам врача, спиртовой раствор салициловой кислоты принесет больше вреда, чем пользы. В случае лечения воспалений ромашкой и календулой может быть эффект, как у лечения салициловым спиртом, если в растения добавлен спирт. А если они приготовлены на водной основе, тогда эффекта практически не будет.

Чижов отметил, что зубная паста действительно способна за пару часов подсушить прыщ и уменьшить воспаление, однако в последствии это обернется другими осложнениями.

