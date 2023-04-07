Дерматолог рассказал, какие методы лечения акне грозят осложнениями

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Салициловый спирт, травяные настойки и зубная паста могут сильно ухудшить состояние кожи при акне. Об этом Москве 24 рассказал врач-дерматолог Александр Чижов.

По его словам, салициловая кислота обладает небольшим антисептическим и отшелушивающим свойством. Для лечения акне она может работать в составе комбинированных лекарственных средств. Однако спиртовой раствор салициловой кислоты принесет больше вреда, чем пользы, указал Чижов.





Александр Чижов врач-дерматолог Виной тому сама основа. Спирт обезвоживает, высушивает кожу, провоцируя появление трещинок, в которые попадает инфекция. В результате состояние может стать хуже, чем до применения средства.

Усугубит положение и салициловая мазь: она помогает при некоторых кожных заболеваниях, но при акне противопоказана, как и большинство других подобных средств. Жирная основа способствует появлению комедонов и создает непроницаемую пленку, образуя парниковый эффект, предупредил врач.

Лечить акне также пытаются лекарственными травами, такими как ромашка и календула. Однако если это спиртосодержащие настойки, появятся те же проблемы, что и в случае с салициловым спиртом. "Если же протирать кожу водным настоем, эффект получается настолько слабым, что его можно сравнить с умыванием обычной водой", – отметил Чижов.

Зубная паста – еще одно популярное средство экстренной помощи при акне. Она действительно способна за пару часов подсушить прыщ и уменьшить воспаление, однако в последствии это обернется другими осложнениями, предупредил врач.





Александр Чижов врач-дерматолог Позже кожа может отреагировать сильным раздражением на различные компоненты в составе пасты, вплоть до развития контактного дерматита.

"Также из лайфхаков пациентов с акне следует отдельно отметить нанесение меда на прыщи. Делать этого категорически нельзя, так как при наружном применении это крайне аллергенный продукт", – предупредил дерматолог.

Чижов предупредил, что после нанесения меда на кожу велик риск ухудшить не только течение акне, но и спровоцировать появление других видов высыпаний. В последствии их придется лечить отдельно.

Кроме того, в интернете встречается способ лечить акне с помощью так называемого АСД. Это препарат, полученный путем сухой перегонки мяса костной муки, объяснил дерматолог. Нигде в мире он не используется, и лечить им акне опасно: это чревато появлением аллергических реакций и отравлений различной степени тяжести, заключил Чижов.

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