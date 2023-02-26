08:34Общество
Дерматолог объяснил, из-за чего может появиться экзема на руках
Фото: depositphotos/ternavskaia.o@gmail.com
Развитие экземы чаще всего провоцируют стресс и аллергия. Об этом Москве 24 рассказал врач-дерматолог Александр Чижов.
По его словам, в основном высыпания с пузырьками, которые называют истинной экземой, локализуются на кистях. Чаще всего ее вызывают аллергены, с которыми контактируют руки (например, агрессивные моющие средства или шерсть животных). В свою очередь, из-за аллергенов, которые попадают внутрь организма (пыльца, продукты питания и так далее), высыпания могут возникнуть по всему телу, отметил дерматолог.
Также есть риск появления экземы во время сильного стресса, предупредил врач.
Также спровоцировать развитие экземы способны грибы и бактерии. "Если длительно существует очаг инфекции, со временем может возникнуть патологическое изменение кожи. После этого, даже если победить основную инфекцию, экзема останется, ее надо будет лечить отдельно", – рассказал Чижов.
Если появились пузырьки, нужно сразу записаться к врачу. До приема важно исключить любое агрессивное воздействие на кожу. В частности, следует заменить обычное мыло на специальное, которое практически не вредит при экземе или атопическом дерматите, посоветовал специалист.
"Противопоказано мыть посуду только в нитриловых перчатках. Под ними образуется влажная среда, что приведет к дальнейшему обострению. Поэтому сначала надо обязательно надевать хлопчатобумажные перчатки", – отметил Чижов.
Так как экзема является хроническим заболеванием, при повторном обострении можно помазать высыпания средствами, которые врач прописывал ранее.
Он также напомнил, что болевшим экземой важно ежедневно использовать эмоленты – вещества, защищающие и смягчающие кожу.
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