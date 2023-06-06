Врач рассказала об опасности самолечения гормональными препаратами

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Препараты для гормональной терапии нельзя употреблять без назначения врача, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на акушера-гинеколога Светлану Маркову.

Она объяснила, что каждое лекарство имеет показания и противопоказания.

"Прием неправильно подобранных гормональных препаратов может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, вызвать сильные головные боли, ухудшить работу желудочно-кишечного тракта, спровоцировать проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата", – подчеркнула специалист.

По словам эксперта, гормональную терапию назначают при нарушениях выработки гормонов организмом. Это способно провоцировать задержку полового развития, бесплодие, невынашивание беременности и другие последствия, уточнила Маркова.

Существуют такие симптомы, при которых гормональная терапия может не подходить. К врачу следует обращаться при тошноте, депрессии, головной боли, повышенном давлении, отеках и вздутии живота, добавила она.

"Рекомендую каждой женщине найти "своего" доктора, который будет координатором ее здоровья. Сегодня современная женщина может вкладываться не только в свое развитие и карьеру, но и в свое здоровье, репродуктивную судьбу", – резюмировала врач.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская рассказала, что людям старше 40 лет, беременным, а также всем, у кого есть аутоиммунные заболевания, важно уделять пристальное внимание щитовидной железе. По ее словам, женщины во время беременности и через три-шесть месяцев после родов входят в группу риска по заболеваниям щитовидки. Поэтому в эти периоды им целесообразно проходить обследование органа.

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