Кардиолог рассказал, как вовремя обнаружить проблемы с сердцем

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Врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург Антон Колединский рассказал Москве 24, что прохождение обследований и регулярное измерение давления помогут вовремя заподозрить наличие проблем с сердцем и сосудами.

По словам эксперта, люди которые ведут нездоровый образ жизни, курят и злоупотребляют алкоголем, наиболее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Есть еще другие факторы риска, такие как избыточная масса тела и гиподинамия", – рассказал Колединский в интервью программе "Доктор 24".





Антон Колединский врач-кардиолог Если болезнь уже дошла до определенной стадии, то возникают или признаки стенокардии, ишемической болезни сердца или же аритмия сердца, то есть человек чувствует перебои или сердцебиение. Но все-таки наиболее частая причина – атеросклеротическое поражение венечных артерий.

По словам кардиолога, в молодом возрасте наиболее часто сердечно-сосудистые заболевания вызваны атеросклеротическими бляшками.

Чтобы вовремя заподозрить наличие проблем с сердцем и сосудами, специалист рекомендует измерять давление дома. "Первые несколько раз это лучше сделать в клинике под присмотром грамотного специалиста. Давление измерять необходимо правильно: когда человек не после физической нагрузки, быстрого бега или ходьбы, а посидел 5–10 минут", – говорит эксперт. По словам кардиолога, повышенное давление может говорить о наличии как гипертонической болезни, так и проблем с сердцем.

Кроме того, специалист советует проходить эхокардиографию, или звуковое исследование. "До 40 лет желательно это делать раз в 3 года, а после 40 при наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний – раз в год", – поясняет специалист.





Антон Колединский врач-кардиолог Если мы говорим о документированной ишемии миокарда, то есть недостатке кислорода в одной из областей сердца, то здесь абсолютное показание – выполнение коронарографии, где мы получаем проекционное изображение сосудов сердца. Занимает эта процедура 5 минут. Госпитализация – максимум на 1 день или на 12 часов.

Ранее врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, как восстановить сердце после перенесенного COVID-19. Специалист посоветовала делать дыхательную гимнастику, правильно питаться, меньше нервничать и спать по семь-восемь часов в день.

