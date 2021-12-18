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Общество

10:11

Кардиолог рассказал, как вовремя обнаружить проблемы с сердцем

общество медицина эксклюзив

Фото: Depositphotos/Dmyrto_Z

Врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург Антон Колединский рассказал Москве 24, что прохождение обследований и регулярное измерение давления помогут вовремя заподозрить наличие проблем с сердцем и сосудами.

По словам эксперта, люди которые ведут нездоровый образ жизни, курят и злоупотребляют алкоголем, наиболее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Есть еще другие факторы риска, такие как избыточная масса тела и гиподинамия", – рассказал Колединский в интервью программе "Доктор 24".

Если болезнь уже дошла до определенной стадии, то возникают или признаки стенокардии, ишемической болезни сердца или же аритмия сердца, то есть человек чувствует перебои или сердцебиение. Но все-таки наиболее частая причина – атеросклеротическое поражение венечных артерий.
Антон Колединский
врач-кардиолог

По словам кардиолога, в молодом возрасте наиболее часто сердечно-сосудистые заболевания вызваны атеросклеротическими бляшками.

Чтобы вовремя заподозрить наличие проблем с сердцем и сосудами, специалист рекомендует измерять давление дома. "Первые несколько раз это лучше сделать в клинике под присмотром грамотного специалиста. Давление измерять необходимо правильно: когда человек не после физической нагрузки, быстрого бега или ходьбы, а посидел 5–10 минут", – говорит эксперт. По словам кардиолога, повышенное давление может говорить о наличии как гипертонической болезни, так и проблем с сердцем.

Кроме того, специалист советует проходить эхокардиографию, или звуковое исследование. "До 40 лет желательно это делать раз в 3 года, а после 40 при наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний – раз в год", – поясняет специалист.

Если мы говорим о документированной ишемии миокарда, то есть недостатке кислорода в одной из областей сердца, то здесь абсолютное показание – выполнение коронарографии, где мы получаем проекционное изображение сосудов сердца. Занимает эта процедура 5 минут. Госпитализация – максимум на 1 день или на 12 часов.
Антон Колединский
врач-кардиолог

Ранее врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, как восстановить сердце после перенесенного COVID-19. Специалист посоветовала делать дыхательную гимнастику, правильно питаться, меньше нервничать и спать по семь-восемь часов в день.

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