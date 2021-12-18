Кардиолог рассказал, как вовремя обнаружить проблемы с сердцем

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Врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург Антон Колединский рассказал Москве 24, что прохождение обследований и регулярное измерение давления помогут вовремя заподозрить наличие проблем с сердцем и сосудами.
По словам эксперта, люди которые ведут нездоровый образ жизни, курят и злоупотребляют алкоголем, наиболее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Есть еще другие факторы риска, такие как избыточная масса тела и гиподинамия", – рассказал Колединский в интервью программе "Доктор 24".
По словам кардиолога, в молодом возрасте наиболее часто сердечно-сосудистые заболевания вызваны атеросклеротическими бляшками.
Чтобы вовремя заподозрить наличие проблем с сердцем и сосудами, специалист рекомендует измерять давление дома. "Первые несколько раз это лучше сделать в клинике под присмотром грамотного специалиста. Давление измерять необходимо правильно: когда человек не после физической нагрузки, быстрого бега или ходьбы, а посидел 5–10 минут", – говорит эксперт. По словам кардиолога, повышенное давление может говорить о наличии как гипертонической болезни, так и проблем с сердцем.
Кроме того, специалист советует проходить эхокардиографию, или звуковое исследование. "До 40 лет желательно это делать раз в 3 года, а после 40 при наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний – раз в год", – поясняет специалист.
Ранее врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, как восстановить сердце после перенесенного COVID-19. Специалист посоветовала делать дыхательную гимнастику, правильно питаться, меньше нервничать и спать по семь-восемь часов в день.
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