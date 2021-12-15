Диетолог рассказала о простых способах снизить уровень холестерина

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Названы простые способы снизить уровень холестерина в организме. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова в интервью РИА Новости.

В частности, она посоветовала людям заниматься физической активностью.

"Нужно <...> снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр) и трансжиров (жареные продукты, весь фастфуд) на фоне нарушений в работе печени", – отметила Иванникова.

Специалист пояснила, что опасность несет не само наличие холестерина в организме, а его повышенный уровень.

"Он является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта", – рассказала Иванникова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продукты, содержащие пальмовое масло, повышают уровень "плохого" холестерина в крови. Он отметил, что этот ингредиент используют в пищевой промышленности при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.