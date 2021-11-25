Врач назвал продукты, повышающие уровень "плохого" холестерина

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Уровень "плохого" холестерина в крови повышают продукты, содержащие пальмовое масло, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что этот ингредиент используют в пищевой промышленности, например при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

"Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина", – рассказал врач.

Мясников рекомендовал меньше употреблять продуктов, содержащих пальмовое масло.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, поможет снизить уровень холестерина в организме. По ее словам, хорошо выводят из организма холестерин продукты без термической обработки.

Арзамасцев посоветовал есть больше свежих овощей и зелени. Кроме того, поможет нормализовать уровень холестерина и употребление любых кисломолочных продуктов.

